Германия Холанд с удивително постижение през сезона 17 май 2020 | 13:59 - Обновена



С вчерашния си гол срещу Шалке 04 нападателят на Борусия (Дортмунд) Ерлинг Холанд вече има 10 такива в Бундеслигата. По този начин младият норвежец вече има поне по 10 попадения в три различни турнира през сезона. Още по-впечатляващ е фактът, че в два от тях - Шампионската лига и германското първенство той го постигна за по-малко от 10 мача. Холанд започна кампанията в Ред Бул Залцбург, където за 14 срещи отбеляза 16 гола в австрийския елит. Той се представи невероятно с екипа на отбора и в Шампионската лига, което много спомогна за трансфера му в Дортмунд. В този турнир Холанд се отчете с 10 попадения в едва 8 двубоя. 8 от головете бяха за "биковете", а останалите 2 - в полза на "жълто-черните". Откакто пристигна в Германия през зимата, 19-годишният играч има 9 мача в Бундеслигата, в които се разписа 10 пъти. До края на сезона има още кръгове в шампионата, така че той може да увеличи головата си сметка. Erling Haaland has scored at least 10 goals in three different competitions in 2019-20 pic.twitter.com/03JbEE2vMy — B/R Football (@brfootball) May 16, 2020

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

