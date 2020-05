Тенис София Кенин се включи в благотворителна инициатива в Ню Йорк 17 май 2020 | 12:30 Прочетена 112 0



Американската тенисистка София Кенин стана част от поредната голяма благотворителна инициатива за подпомагане на здравната система в САЩ. Шампионката от Откритото първенство на Австралия дари хиляда бутилки минерална вода на една от болниците в Ню Йорк, която е лидер по броя на диагностицирани случаи на коронавирус в САЩ. My friends and I at @vosswater are coming together in making a donation of 1,020 bottles of water to Coney Island Hospital in New York to give the front line heroes a much needed resource during these challenging times. Thank you @vosswater for this generous gesture! pic.twitter.com/rHlGfNGMZa — Sofia Kenin (@SofiaKenin) May 16, 2020 „Здравейте всички, аз съм София Кенин. Много съм щастлива, че съм в състояние да даря 1020 бутилки вода на прекрасните бойци на фронтовата линия в болницата в Кони Айланд, които се борят с тази ужасна болест. Надявам се това да сложи усмивка на техните лица през тези трудни времена. И желая всички да сте здрави и безопасни “, обяви тя в социалните медии.

