В Италия започват групови тренировки, но стартът на сезона не е сигурен 17 май 2020



Правителството и Италианската футболна федерация одобриха медицински протокол, но той бе отхвърлен от клубовете и Асоциацията наиграчите. Според предложените мерки, ако един играч се окаже заразен, то целият отбор трябва да бъде поставен под карантина за период от 15 дни. Клубовете и играчите искат да се следва модела на Германия и Испания и само заразеният човек да бъде изолиран.



В следващите дни се очакват нови преговори по отношения на протокола, в който има и други разминавания между страните. Има обявена дата, на която се очаква да бъде подновено първенството и тя е 13 юни. Премиерът обаче не бе конкретен относно това дали сезонът може да започне отново тогава.



Serie A, Giuseppe Conte: "Ripresa campionato? Serve qualche garanzia in più" - https://t.co/XBuIFmE3ln https://t.co/AGmBpisL3C perché se la piglia tanto, dia via libera allo sport. Chi viene contagiato paghi di tasca sua le cure ospedaliere e danni collaterali. — claudio pierugo (@CPierugo) May 17, 2020

"Преди да започне сезона имаме нужда от още някои гаранции. Говорих с Министъра на спорта Винченцо Спадафора и на този етап ги нямаме. Надявам се да стигнем до тях възможно най-бързо", коментира Конте.

