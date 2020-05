Италия Прандели: Защо да не изчакаме до юли? 17 май 2020 | 10:40 - Обновена Прочетена 144 0



"Вярно е, че футболът помага да забравиш много неща в рамките на 90 минути, но не мисля, че хора, които обичат спорта, сега задължително искат да гледат мачове. Не мисля, че бих се страхувал да играя, ако в момента съм в някой от отборите. Повече става дума за това, че Италия все още страда, хора умират всеки ден. Вярвам, че имаме нужда от известно време", коментира още наставникът. "Не виждам защо не може да изчакаме, докато ситуацията е по-ясна. Защо да не играем през юли вместо юни?", заяви Прандели."Вярно е, че футболът помага да забравиш много неща в рамките на 90 минути, но не мисля, че хора, които обичат спорта, сега задължително искат да гледат мачове. Не мисля, че бих се страхувал да играя, ако в момента съм в някой от отборите. Повече става дума за това, че Италия все още страда, хора умират всеки ден. Вярвам, че имаме нужда от известно време", коментира още наставникът. Според бившия селекционер на Италия Чезаре Прандели е твърде рано за подновяване на Серия А. Въпреки че вчера в Бундеслигата отново се играха мачове, специалистът мисли, че в Италия още не е дошло времето това да се случи.

