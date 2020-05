Германия Холанд в Дортмунд - 13 гола, 12 мача, 11... думи! (видео) 17 май 2020 | 10:22 - Обновена Прочетена 1073 0



Ако не знаете какво е истински кошмар за всеки журналист, то веднага ви казваме - изключително интересен събеседник, любимец на всички, който обаче отговаря с по една дума на въпросите. Или казано по друг начин: Арлинг Холанд!



Звездата на футболния Борусия Дортмунд вкара първия гол при подновяването на Бундеслигата и победата на неговия тим с 4:0 срещу Шалке.





Erling Haaland at #BorussiaDortmund:



13 goals

12 games

11 words in today's post-match interview



pic.twitter.com/zOS1ArFxks — Ben Hayward (@bghayward) May 16, 2020 Норвежкият нападател вече е любимец на всички фенове на "жълто-черните", но явно хич не му се нрави да говори с журналисти. И на интервюто след дербито на Рур каза точно 11 думи: - След последния съдийски сигнал се отправихте към трибуната, където трябваше да са феновете и ръкопляскахте. Защо?



- Защо не?



- Беше ли послание, което искате да изпратите?



- Да.



- Какво беше посланието?



- За моите фенове. Нашите фенове.



- Всички те обичат теб и Борусия?



- Да, така е!"



0



