Англия Рууни: Юнайтед направи голяма грешка с уволнението на Ван Гаал 17 май 2020 | 09:44









"Бях страшно разочарован, когато Луис беше уволнен. За мен беше огромно удоволствие да работя с него. Трябваше да го задържим за трети сезон. Щяхме да бъдем много по-силни", сподели Рууни.



"Чувствах, че нещата се подобряват и играчите започват да разбират неговата визия. В тези две години научих повече, отколкото от всеки друг мениджър. Затова винаги ще му бъда благодарен. Той не само ме направи капитан, но изцяло ми вярваше.



Rooney believes Man Utd sacked Van Gaal too soon: "I was devastated when Louis was sacked. We should have kept him for a third season. We would have been so much stronger.



"In those two years I learned more than under any other manager." ‍ pic.twitter.com/l5bOO6o8to — Goal (@goal) May 17, 2020

Ние нямахме най-добрия отбор в първенството и не можехме да си позволим да имаме 12 контузени. Най-добрите ни титуляри бяха достатъчно добри за топ 4, но след като дойдоха контузиите, имахме проблем, защото нямахме достатъчно качество в състава", допълни бившият английски национал.

