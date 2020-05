eSports Валентин "poizon" Василев ще търси място на финала 17 май 2020 | 08:53 - Обновена Прочетена 107 0



Източник: Първата прогноза за днес е полуфиналната битка между Sprout и Complexity Gaming. Oтборът на Валентин "poizon" Василев изглежда в много добра форма, като съставът стигна до този мач без особени проблеми. Българския геймър също впечатлява, а в четвъртфиналната среща с Team Endpoint направи феноменални отигравания и завърши с 47-22, което бе и най-добрата статистика. Играчите на Sprout също демонстрираха добри неща до този момент, но очакванията са Complexity Gaming да стигне до големия финал. Победата за състава на Валентин Василев е при коефициент 1.45 в efbet Втората и финална прогноза е между Ninjas in Pyjamas и Тeam Heretics. Toва е битка за петото място на ESL One: Road to Rio. Французите безспорно са голямата изненада в турнира, като те демонстрираха сериозно израстване в играта си. Срещу NiP обаче ще е изключително трудно, тъй като шведите изглеждат прекалено точни в почти всяко отиграване. Прогнозата е за успех на Ninjas in Pyjamas, който е при коефициент 1.40 в еfbet Снимка: hltvИзточник: prognozi.efbet.com

