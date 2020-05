ММА Кевин Рандълман приет посмъртно в залата на славата на UFC 17 май 2020 | 07:48 - Обновена Прочетена 134 0



Бившият шампион на UFC в тежка категория Кевин Рандълман влезе посмъртно в залата на славата на UFC. Новината беше съобщена по време на събитието, което се проведе във Флорида по-рано днес. "The Monster" успя да запише рекорд 17-16 в ММА и почина през 2016 година на 44 години, след като получи сърдечен удар в болница, където го лекуваха от пневмония. През 1999 година той успя да спечели титлата в тежка категория на UFC и я защити път. Рандълман за последно загуби от Бага Агаев през 2011 година в Русия и навлезе в серия от 4 поредни загуби.

“KEVIN RANDLEMAN HAS KNOCKED OUT MIRKO CRO COP!” pic.twitter.com/8j6nAGGfYH — Dan Tom (@DanTomMMA) May 17, 2020





mma.bg Кевин ще бъде запомнен с шокиращата победа над Мирко Филипович в PRIDE през 2004 година. Победата му с нокаут беше избрана за нокаут на годината и изненада на годината. Рандълман срещна друга легенда в лицето на Фьодор Емеляненко същата година в PRIDЕ и успя да блесне с брутално тръшване, след което Емеляненко се приземи на главата си, но в крайна сметка спечели с кимура. Кевин Рандълман

