Алистър Овърийм оцеля след жесток побой в 1-ия рунд и нокаутира Уолт Харис

The man keeps going!



@AlistairOvereem celebrates his 40th birthday with a win/ #UFCFL pic.twitter.com/xmF1SE5BEQ — UFC (@ufc) May 17, 2020 Холандският исполин и осми в ранглистата на претендентите в тежка категория Алистър Овърийм постигна поредна престижна победа с ТКО, надвивайки във втория рунд номер 9 в класацията на "кралската дивизия" Уолт Харис. Това бе основното събитие на галавечерта на UFC в Джаксънвил, Флорида, трето за организацията в рамките на само една седмица.

All respect #UFCFL pic.twitter.com/bjEDMHWBpb — UFC (@ufc) May 17, 2020 За Овърийм това е 41-ви преждевременно приключен двубой и 24-и нокаут от 46-те му победи в славната кариера, започнала през 1999 година и преминала през титла на Strikeforce. Той със сигурност ще се изкачи в ранглистата на UFC и ще продължи да мечтае за втори шанс за шампионския колан. Харис влезе в октагона за първи път от трагичната кончина на доведената му дъщеря, изчезнала безследно в края на октомври 2019 година и впоследствие обявена за мъртва месец по-късно. За него поражението е първо от пет сблъсъка насам, като той ще съжалява за пропуснатата възможност да нокаутира опонента си в началото на първия рунд.



Харис започна гръмотевично и с комбинация от ляв и десен прав повали Овърийм на земята, след което го засипа с граунд-енд-паунд и отвори жестока аркада на лявата му вежда. Реферът Дан Мърглиота не побърза да спре битката и даде шанс на Овърийм да се избави от страховитата канонада, а ветеранът направи точно това, макар и лицето му да бе силно разкървавено.





this was a nice kick by Overeem pic.twitter.com/q49tuzf01t — Jolassanda (@Jolassanda1) May 17, 2020 До края на рунда обаче именно холандецът доминираше, след като успя да повали опонента си и доминираше на земя, налагайки постоянно с "чукове" с лява ръка главата на Харис. Alistair Overeem TKO kazand Harris yatmaya gelmi #UFCFL pic.twitter.com/C31rcmif7E — Murat Gny (@Muratgny1903) May 17, 2020 Така холандският исполин записа поредна престижна победа с нокаут в средата на втория рунд. Американецът бе доста изморен в края на първия и началото на втория рунд, а Овърийм го прати в нокдаун с прекрасен десен хайкик. Харис застана в поза "костенурка", за да се предпазва до клетката, а опонентът му го налагаше с юмруци. Реферът Мърглиота няколко пъти предупреди Харис, че ако само пази главата си и не мърда по друг начин, ще спре битката. Точно това се случи, след като Овърийм доминираше изцяло върху гърба му и го удряше с дясната си ръка.Така холандският исполин записа поредна престижна победа с нокаут в средата на втория рунд.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

