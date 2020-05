ММА Женската битка на галавечерта на UFC определено не разочарова 17 май 2020 | 06:25 Прочетена 51 0



копирано



SOOOO CLOSE!



@ClaudiaGadelha_ gets the split decision at #UFCFL. pic.twitter.com/Md4yRcfizG — UFC (@ufc) May 17, 2020

Тя обаче загуби от номер 6 в ранглистата на претендентките в категория "сламка" Клаудия Гаделя, която записа нова престижна победа на сметката си след тези над Жесика Андраже и Йоана Йеджейчик през 2017 година. Бразилско-американският сблъсък бе подглавно събитие на галавечерта UFC on ESPN 8 във Флорида и определено не разочарова високите очаквания на феновете.

Scorecards? #UFCFL pic.twitter.com/419JDPbnA6 — UFC (@ufc) May 17, 2020 Обикновено Доналд Серони - Каубоя и Нийл Магни са еквивалент на "най-заетите" ММА бойци в UFC със своите многобройни битки с кратки паузи помежду им, но Анджела Хил е шампионката при дамите в това отношение. 35-годишната американка излезе за седми път в октагона в рамките на само 421 дни, като бе спечелила четири от последните си шест двубоя (три поредни).Тя обаче загуби от номер 6 в ранглистата на претендентките в категория "сламка" Клаудия Гаделя, която записа нова престижна победа на сметката си след тези над Жесика Андраже и Йоана Йеджейчик през 2017 година. Бразилско-американският сблъсък бе подглавно събитие на галавечерта UFC on ESPN 8 във Флорида и определено не разочарова високите очаквания на феновете. Хил, която има опит в муай тай и кикбокс, не искаше да трябва да се бори на земя срещу черен колан по бразилско джу джицу, но трябваше да прекара на гърба си последната половина от първия рунд, а и изоставаше три към едно по брой удари.



В началото на втората част обаче страховит десен прав на Хил прати в нокдаун опонентката й, след като секунди по-рано бе разкървавила дясната й вежда. Гаделя обаче се окопити и до края на рунда печелеше размените в стойка.



Третият рунд се оказа най-равностоен и протече изцяло на крака, като двете не спираха да разменят жестоки удари и кикове. В крайна сметка с 2-1 съдийки гласа (по 29-28) Гаделя заслужи победата.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 51

1