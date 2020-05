ММА Дан Иге спечели оспорван дуел с Барбоса чрез неединодушно решение 17 май 2020 | 05:51 - Обновена Прочетена 95 0



копирано



FIFTY K!



@DynamiteDan808 gets it in a nailbiter. #UFCFL pic.twitter.com/AjRdHl62Ov — UFC (@ufc) May 17, 2020 Претендент номер 15 в категория "перо" на UFC Дан Иге постигна престижна победа с неединодушно съдийско решение (2-1 гласа по 2-1 рунда) срещу един от най-опитните ММА бойци Едсон Барбоса. За 34-годишния бразилец това бе дебют в дивизията и в очите на мнозина специалисти и фенове той направи достатъчно, за да заслужи успеха, но съдиите край октагона все пак присъдиха победата на Иге в оспорвания им дуел. За Иге победата бе шеста поредна, но и Барбоса показа, че ще бъде сериозен играч в категория "перо". Битката им бе една от най-вълнуващите за гледане на галавечерта UFC on ESPN 8 в Джаксънвил, Флорида - третото събитие в рамките на седмица на най-голямата ММА промоция. Иге започна с високо темпо и смело движение напред, което го направи жертва на чудесен контриращ десен крос от страна на Барбоса още преди да е изтекла и една минута от първия рунд. Американецът бе повален на земята, но с пълен гард успя да се опази от опустошителен граунд-енд-паунд и не позволи на противника да го довърши с "чукове". Иге не престана да търси размени и да скъсява дистанцията с опонента си, но към края на рунда бе намерен чисто с ляво кроше, което разкървави лявата му скула.

Иге започна със същата скорост и стремеж за нокаутиращи комбинации втората част на битката, като дори пусна кръв в горната част на носа на бразилеца. Барбоса имаше успеваемост с лоукикове, а съперникът му бе по-прецизен с комбинациите си на крошета. Иге неуспешно пробва два тейкдауна, при втория от които се озова на гърба си и бразилецът се възползва да вкара няколко удара в тялото му.

Final scorecards? #UFCFL pic.twitter.com/B4HqPIwmBE — UFC (@ufc) May 17, 2020 Иге започна със същата скорост и стремеж за нокаутиращи комбинации втората част на битката, като дори пусна кръв в горната част на носа на бразилеца. Барбоса имаше успеваемост с лоукикове, а съперникът му бе по-прецизен с комбинациите си на крошета. Иге неуспешно пробва два тейкдауна, при втория от които се озова на гърба си и бразилецът се възползва да вкара няколко удара в тялото му. Барбоса направи страховити контриращи крошета в последния рунд и продължи с лоукиковете, а Иге се стремеше да постигне нокаут, но не успяваше да намери чисто опонента си. Той осъществи тейкдаун към края на частта, но не премина гарда на бразилеца и граунд-енд-паундът му бе насочен към тялото на противника. В крайна сметка това се оказа достатъчно за победа в очите на двама от тримата съдии край клетката.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 95

1