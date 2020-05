Италия Матераци: Щях да се самоубия при три загубени финала, Юве винаги падат 16 май 2020 | 21:40 - Обновена Прочетена 132 0



копирано

Легендата на Интер Марко Матераци за пореден път се заяде с омразните си Ювентус заради загубите им във финалите от Шампионската лига, като го стори в разговор по Инстаграм с Кристиан Виери. Също така той призна, че би се самоубил, ако Интер бяха загубили решаващия мач срещу Сиена за Скудетото, финала за Купата на Италия срещу Рома и този на Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен) през 2010 г. Тогава обаче "нерадзурите" постигнаха требъл. "Щях да се самоубия, ако бяхме загубили и трите мача. Когато не победиш и завършиш втори... ти знаеш по-добре от мен. Достатъчно трудно е да стигнеш дотам. Юве винаги стигат дотам и след това губят финалите. Но е тежко да стигнеш дотам. Загубих титлата на 5 май (сезон 2001/02 - б.р.), както и няколко финала за Купата на Италия. Нужен е късмет. Шампионската лига се равнява на две титли на страната. Едната свършва през декември (груповата фаза - б.р.), а другата започва през февруари (елиминациите - б.р.). Marco Materazzi non capisce come facciano i giocatori della Juventus a superare traumi così... pic.twitter.com/ePIlJKpcFy — Goal Italia (@GoalItalia) May 16, 2020 Интер правят толкова много, но Юве все още са по-добри от нас. Това трябва да се признае, иначе ще изглеждаме като интернет тролове. Юве работиха добре през годините, но съм сигурен, че и ние ще достигнем тяхното ниво. Нещо ни липсваше в мачовете ни срещу тях, но ако първенството се поднови, това нищо няма да означава. При закрити врата това е друга Серия "А". Ще видим какво ще се случи. След това нека по-добрият отбор победи", заяви Матераци.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 132 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1