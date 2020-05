Левандовски назова своя топ 5 на нападателите и коментира Холанд

Головата машина на Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски посочи своя топ 5 на настоящите нападатели в европейския футбол. Той не включи сред тях суперзвездите Кристиано Роналдо и Лионел Меси, тъй като не ги счита за типични "деветки".

"Най-добрите петима нападатели в момента? Това не е лесен въпрос. Ако си говорим за "чисти деветки", какъвто е класическият централен нападател, избирам Карим Бензема, Тимо Вернер, Луис Суарес, Серхио Агуеро и Килиан Мбапе", заяви Левандовски пред "Билд".

Top 5 strikers in the world?



Lewandowski: "It's not a simple question. If we're talking about strikers as pure No.9s, like the classic centre-forward, I'd pick Karim BENZEMA, Timo Werner, Luis Suarez, Aguero and Kylian Mbappe."