Морати: Това, което Моуриньо направи, беше ужасно

Бившият президент на Интер Масимо Морати заяви, че напусканията на треньорите Роберто Манчини, Жозе Моуриньо и Рафаел Бенитес са помрачили същевременните успехи на тима. Той говори по-подробно за случая със Специалния, който се споразумя с Реал Мадрид в навечерието на финала на Шампионската лига през 2010 г., спечелен от "нерадзурите" именно на "Сантиаго Бернабеу".

"Предполагам, че това е съдбата на Интер. Завоювахме Скудетото срещу Парма с Манчини на пейката (през 2007/08 - б.р.), но вече бях подписал с Моуриньо и не знаех как да се измъкна от договора. После идва ред на нощта в Мадрид. След това пък на Световното клубно първенство в Абу Даби Бенитес ни съобщи, че иска да си тръгне. Нека просто да кажем, че Интер винаги намира начин да усложни позитивните ситуации.

On his 75th birthday, former Inter President Massimo Moratti confessed Roberto Mancini, Jose Mourinho and Rafa Benitez situations overshadowed success. ‘What Mou did was terrible.’ https://t.co/KjFNHmzGHm #FCIM #SerieA #UCL pic.twitter.com/XUqcB30iXT