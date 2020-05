Интер вече се е договорил със заместник на Лаутаро

Отборът на Интер е на крачка от привличането на нападателя на Наполи Дрис Мертенс, пише "Ла Република".

Според изданието изравненият голмайстор номер 1 в историята на неаполитанците вече се е договорил с "нерадзурите" за двугодишен договор със заплата, подобна на тази на най-големите звезди на отбора. Въпреки опитите на президента Аурелио Де Лаурентис и наставника Дженаро Гатузо, Мертенс отказа да удължи контракта си с Наполи и така ще премине като свободен агент в Интер, който се пребори с Челси за подписа му. Това би улеснило трансфера на Лаутаро Мартинес в Барселона, тъй като 33-годишният ветеран би се явил негов заместник в състава на Антонио Конте.

