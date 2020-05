НБА Стивън Ей Смит: Не знам дали има десетима играчи, които да са по-добри от Уестбрук 16 май 2020 | 16:51 - Обновена Прочетена 195 0



"I just don't know 10 players on the planet that are better than Russell Westbrook. ... If you are a franchise, and you're looking for a culture setter ... Russell Westbrook is actually one of the first five players you pick for that role."



—@stephenasmith pic.twitter.com/vKCOvP3y6q — First Take (@FirstTake) May 14, 2020 Звездата на Хюстън Ръсел Уестбрук е феноменален играч и уменията му на паркета са спрягани за едни от най-добрите в цялата НБА. "Трипъл-дабъл" машината бе поставен под №12 в класацията на експертите от предаването First Take за най-добри играчи в момента, което никак не се хареса на водещия Стивън Ей Смит. "Просто не знам дали има десетима играчи, които са по-добри от Ръсел Уестбрук... Ако сте организация и търсите основен играч, то Уестбрук е един от първите петима баскетболисти, които трябва да бъдат избрани за тази роля", заяви Смит. 0



