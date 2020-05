НБА Бивш съотборник на ЛеБрон нападна Джордан 16 май 2020 | 12:06 Прочетена 185 0



Бившият съотборник на ЛеБрон Джеймс - Чанинг Фрай, никак не е съгласен с приетото мнение за доминацията на Майкъл Джордан от 90-те. Шампионът от 2016-та с Кливланд определи Въздушния като "просто реализатор", който не би имал да шанс да печели с държанието си, ако играеше в днешно време. "Той имаше само една работа - просто да вкарва. И го правеше с невероятна успеваемост. Но не смятам, че тогавашният му начин да печели би се пресъздал в днешно време. Момчетата не биха искали да играят с него", заяви Фрай пред NBC Sports.

“He only had really one job. And that was to just score. And he did that at an amazing, amazing rate. But I don’t feel like his way of winning then would translate to what it is now. Guys wouldn’t want to play with him.”



-Channing Frye on Michael Jordan

(NBC Sports North West) pic.twitter.com/ouPbLEbuMr — NBA Central (@TheNBACentral) May 15, 2020 Изказването му е противоречиво, тъй като Джордан също така попада в Идеалния отбор на защитниците цели девет пъти и дори има награда за "Защитник на годината". Изказването му е противоречиво, тъй като Джордан също така попада в Идеалния отбор на защитниците цели девет пъти и дори има награда за "Защитник на годината".

