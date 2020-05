НБА НБА ще изгуби огромна сума при отмяна на сезона 16 май 2020 | 10:18 - Обновена Прочетена 132 0



Това не включва приходите, които ще бъдат изгубени от сделките с местните телевизии, ако редовният сезон не се възобнови. Регионалните спортни мрежи имат в договорите си с НБА правото да излъчат поне 70 двубоя, но повечето тимове все още не са ги достигнали.



Health and safety are weighing heavily on the minds of NBA decision makers as they build the league's reopening plan.



Complicating the situation further are the financial stakes for the league, which couldn't be higher.



Detailed reporting on the latest here via @sam_amick — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 15, 2020 Скорошен анализ показа, че 40 процента от приходите на НБА се получават от феновете, посещаващи двубои. Без тяхното наличие, единственият голям носител на доходи са телевизиите. Те са движещата сила за потенциалното рестартиране на сезона от финансова гледна точка. Загубата на плейофите ще бъде пагубна за финансите на Лигата.



