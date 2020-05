Единственият българин в тенис елита е рожденик днес

Елитният атлетизъм на Григор Димитров и още много магически изпълнения (видео)

Единственият българин в световния тенис елит Григор Димитров днес празнува рожден ден. Роденият в Хасково играч навършва 29 години. През изминалото десетилетие Димитров стана неизменна част от Топ 100 на ранглистата на ATP и от елита на мъжкия професионален тенис. В края на 2017 година Григор достигна до третото място в световната ранглиста, като по това време пред него бяха единствено титаните Рафаел Надал и Роджър Федерер. През ноември 2017 Димитров постигна и най-големия успех в кариерата си досега, триумфирайки на Финалния турнир на ATP в Лондон. Тогава той победи на финала белгиеца Давид Гофен.2019 бе трудна година за Григор, който бе измъчван от травма в рамото, но реши да не се оперира и дълго време нямаше добри резултати. Това обаче се промени на US Open, където Григор достигна до полуфиналите - най-силното му представяне в Ню Йорк. На 1/4-финалите Димитров записа и може би най-престижната победа в кариерата си досега, пречупвайки в пет сета Роджър Федерер. Това бе и първа победа за Димитров срещу носителя на рекордните 20 титли от "Големия шлем" в официална среща.Григор е юношески шампион на “Уимбълдън” (2008) и US Open (2008). При мъжете вече има полуфинали на три от турнирите от “Големия шлем” - “Уимбълдън” (2014), Australian Open (2017) и споменатия вече US Open (2019). В Мелбърн той има и още 2 четвъртфинала (2014, 2018).В професионалната си кариера Димитров има 8 титли на сингъл и още 7 загубени финала. Към днешна дата хасковлията отново е член на Топ 20, като заема 19-а позиция в ранглистата на ATP.Екипът напожелава на Григор здраве, щастие и прекрасни изживявания на корта и извън него!