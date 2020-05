Други Брюж официално бе обявен за шампион на Белгия 15 май 2020 | 21:13 - Обновена Прочетена 46 0



Белгия беше първата страна в Европа, която обяви, че няма да доиграе първенството си заради пандемията и ще приеме настоящото класиране за крайно, според което Брюж печели титлата. Оставаше само формално клубовете на ратифицират това решение на среща днес.



Time to celebrate!



Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020

Брюж се похвали с титлата в социалните мрежи, а се очаква по-късно официално изявление от Лигата.

