Стеф Къри: Отказахме възможността да ни следват камери

Документалният филм за Чикаго Булс от 90-те "Последният танц" прикова вниманието на феновете, а сега стана ясно, че отборът на Голдън Стейт Уориърс е отхвърлил възможността камери да преследват играчите навсякъде през миналия сезон. Това сподели звездата на "войните" Стеф Къри пред Джими Кимъл. "Имам огромен брой кадри, записани на телефона си, които биха били най-забавното съдържание в днешно време. В последната ни година заедно ние отказахме възможността да ни следват камери. Мисля, че това беше правилното решение", разкри Къри.

“We turned down an opportunity to have cameras follow our last season. I think that was the right decision.”



-Steph Curry

-Steph Curry

(Via @JimmyKimmelLive ) pic.twitter.com/HmkQHxJMQI — NBA Central (@TheNBACentral) May 15, 2020 Ако това се бе случило, щяхме да видим по-отблизо скандала между Кевин Дюрант и Дреймънд Грийн, както и събитията във финалната серия с контузиите на Клей Томпсън и Дюрант.

