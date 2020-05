НБА Лъч надежда: Една дузина отбори от НБА отварят тренировъчните си зали 15 май 2020 | 19:21 - Обновена Прочетена 66 0



Това ще се случи при много стриктни указания, които Лигата предаде на клубовете, като например това, че в сградата не трябва да има повече от четирима играчи по едно и също време. Ръководството на Лейкърс ще подходи плавно и за момента няма да отваря тренировъчната зала през цялата седмица, отбелязва още източникът.



The Lakers will reopen their practice facility on Saturday, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/tRBcQTsqhE — Stadium (@Stadium) May 15, 2020 "Езерняците" са 12-ият отбор, който официално подновява тренировки в залата си. Ейдриън Войнаровски от ESPN съобщи по-рано тази седмица, че 22 клуба ще имат правото да отворят залите си до понеделник, въпреки че не е ясно дали Лигата няма да коригира тази прогноза заради усложняващата се ситуация в САЩ.

