Монпелие преподписа с 42-годишен защитник

"Много съм щастлив. Това ще бъде последният ми сезон и затова ще бъде най-прекрасният от всички. Не съм си и мечтал да играя на високо ниво до 40 години, а сега имам възможност да бъда на терена до 43 годни, което е невъобразимо. Ще се наслаждавам на всеки момент", каза Хилтон.



Montpellier veteran captain Vitorino Hilton extends his contract for one year. The brazlian centre-back will turn 43 in september. Started all the matches in Ligue 1 this season, only missing 10 minutes. Also played all the cup matches. via /r/soccer https://t.co/wrcQWQxonb #so… pic.twitter.com/ZMlXItfnKf — r/soccer (@from_rsoccer) May 15, 2020

Елитният френски отбор Монпелие поднови договора на 42-годишния защитник Хилтон. Новото споразумение на бразилеца е за още един сезон."Много съм щастлив. Това ще бъде последният ми сезон и затова ще бъде най-прекрасният от всички. Не съм си и мечтал да играя на високо ниво до 40 години, а сега имам възможност да бъда на терена до 43 годни, което е невъобразимо. Ще се наслаждавам на всеки момент", каза Хилтон.Бразилецът играе в Монпелие от 2011 година и има 321 мача за френския клуб.

