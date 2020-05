Барселона подготвя още една размяна

В Барселона планират още една размяна през това лято след тези за Миралем Пянич и Лаутаро Мартинес. Каталунците не са склонни да платят исканите от Байер (Леверкузен) 100 млн. евро за Кай Хавертц и затова са готови да предложат цели трима футболисти на германския тим, твърди Sport1.

Става въпрос за преотстъпени играчи - Емерсон и Карлес Аленя, които в момента са в Бетис, както и Марк Кукурея от Хетафе, въпреки че мадридчани изявиха желание да активират опцията за откупуването му. Според информацията спортният директор на Барселона Ерик Абидал и неговият помощник Рамон Планес са гледали не живо доста мачове на Хавертц. Освен това изпълнителният директор на "аспирините" Фернандо Каро поддържа много добри взаимоотношения, както с президента на каталунците Джосеп Мария Бартомеу, така и с Абидал.

In addition to Miralem Pjani, FC Barcelona could be considering reinforcing their midfield with German star Kai Havertz. Barcelona could offer several players to Bayer Leverkusen to get the deal over the line. [sport1] pic.twitter.com/ibhZyeVkhJ