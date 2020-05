Ривалдо изказа мнение относно трансферите на Барселона и бъдещето на Коутиньо

Посланикът на Betfair Ривалдо коментира пред сайта на компанията бъдещето на Коутиньо и трансферните планове на Барселона.

"Към момента има слухове, че Барселона иска да привлече Миралем Пянич от Ювентус и въпреки че е много добър футболист, смятам, че клубът трябва да се съсредоточи повече върху настоящето и върху това, което все още има да се доиграе в Ла Лига", заяви легендата на каталунците. "Има време, през което да се мисли за трансфери. А и трябва да се реши кой ще напусне преди някой да пристигне. Клубът трябва да направи така, че съставът да не стане прекалено голям и някои играчи да не могат да получават шанс за игра. Юве искат да разменят Пянич за Артур, но въпреки това смятам, че бразилецът трябва да остане в отбора, защото е млад и се присъедини наскоро в Барселона", добави още бразилецът.



Един от играчите, пристигнали при шампионите на Испания с големи надежди, бе полузащитникът Филипе Коутиньо. Въпреки че не успя да оправдае очакванията, Ривалдо смята, че играчът има още какво да покаже. "След лош престой в Барселона и скромен сезон в Байерн той все още има няколко мача до края на сезона, чрез които да покаже таланта си на клубове, които биха искали да го закупят. Може пък да опита да накара Барса да го запази в състава си за следващия сезон. Все още смятам, че Коутиньо има качествата да успее", изказа мнението си легендата.

Rivaldo: "Chelsea are the favorites to sign Coutinho and I don't believe they will be put off by his recent injury. After all, next season is still very distant and he will have enough time to a completely recover."