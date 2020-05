Илия Груев: Рестартът е ново начало и голям шанс за Вердер

Германската Бундеслига ще стане първият европейски шампионат, който се възобновява след прекъсването заради пандемията от Covid-19, смразила спортния живот по света. В събота, 16 май, първенството се завръща.

В навечерието на „рестарта“ българската версия на Евроспорт се свърза с помощник треньора на Вердер (Бремен) Илия Груев. Българинът е помощник на Флориан Коофелт от август 2019 г. Преди това води отбора на Дуисбург, асистент е в Хайдук (Сплит) и националния отбор на България. Като футболист е преминал през отборите на Левски, Локомотив (София), турския Алтай, Монтана, Нефтохимик (Бургас), както и германските Дуисбург, Юрдинген и Рот Вайс Ерфурт. Бивш национал на България. Неговият син Илия Груев - младши е част от Вердер и често попада в разширения списък за мачовете от Бундеслигата. Ето какво сподели Груев дни преди завръщането на германското първенство.



- Няколко дни преди възобновяването на шампионата в Бундеслигата как се чувстваш? Готов ли си за рестарта?

- Чувствам се добре, готов съм за „рестарта“. Не само аз, но и целият отбор и треньорското ръководство. Имаме огромно желание да се представим добре в оставащите мачове и да изпълним целта, която към този момент е Вердер (Бремен) да остане в Първа Бундеслига.

- Бундеслигата е първото голямо европейско първенство, което се връща на сцената. Как се прие от обществото решението на властите да позволи завръщането на футбола преди всички останали в Европа?

- Повечето от хората са оптимистично настроени, защото футболът е феномен. Не само в Германия, а и в Европа и по целия свят. Хората имат нужда от него. Разбира се, има и хора, които не са съгласни с това нещо и го определят като неправилно, но аз мисля, че Германската футболна лига, която организира първенствата на Първа и Втора Бундеслига, положи много усилия. Организацията и предпазните мерки са на много високо ниво. Всички условия, които здравното министерство изисква, са покрити, за да могат да бъдат подновени мачовете. Тази организация изисква много средства и усилия, всичко се контролира стриктно. Мерките се спазват на 100% процента, така ще бъде и по време на мачовете. Нямам съмнения в това. Тези мерки от една страна малко нарушават личния живот на футболистите, но от друга страна ние сме професионалисти и трябва да направим всичко, за да завършим първенството. Това е важно, както за клубовете, така и за германския футбол като цяло. Както казах, футболът е феномен, така че е важно да се положи нужното старание, за да завърши първенството коректно. Да бъде излъчено класиране след изиграването на всички мачове.

- Да поговорим за Вердер. Тимът имаше много проблеми с контузени през цялото време на сезона, което според специалистите определяше представянето в първенството. В тази връзка успяхте ли да възстановите ключовите си фигури по време на паузата?

- Да, с изключение на един-двама футболисти, които имат по-тежки травми и дълго време ще се лекуват, почти всички други са на лице. Успяхме в рамките на тези 6-7 седмици по време на паузата да работим индивидуално с футболистите, тъй като и без това бе единствено разрешено. В началото играчите имаха индивидуални програми, които следваха в рамките на десетина дни. След това започнахме на съвсем малки групи - по двама футболисти и един треньор. После в продължение на три-четири седмици работихме с групи от по четирима футболисти и един треньор. В последните десетина дни имаме възможност да работим с целия отбор. Наистина срокът за отборната тренировъчна работа е кратък, но такива са условията за всички клубове в Бундеслигата.

- Какъв ефект потърсихте по отношение на кондиционната подготовката? Върху какво се фокусирахте в това кратко време, с което разполагахте до завръщането на мачовете и при тези специфични, странни условия за работа ?

- Основната работа бе свършена в тези малки групи. Там наблегнахме на физически упражнения, доста упражнения се извършваха и с топка. Когато работехме с групи от по четирима футболисти, имахме възможност да симулираме мачова обстановка. Работехме в рамките на 90-95 до 100 минути при изключително високи натоварвания. Бегови упражнения, разигравания с топка, работа по позиции, търсехме спецификата на всеки пост. Така че от тази гледна точка съм доста обнадежден, че сме успели да въведем футболистите в едно много добро ниво на кондиционна подготовка . Разбира се, че е трудно в рамките на десетина дни или две седмици да се върнем в нужния игрови ритъм, но успяхме да направим няколко двустранни игри. В рамките на седем-осем дни успяхме да видим в какво състояние са футболистите и смея да твърдя, че те достатъчно добре поеха тези натоварвания, така че съм оптимист за представянето в оставащите мачове.

- Всички говорят за огромния риск от контузии. Доколко тези очаквания са оправдани? Сигурно работата на физиотерапевтите и лекарите, посветена на превенцията още от сега е доста натоварена. Така ли е?

- Така е наистина, но тези контузии, за които всички говорят, не могат да бъдат избегнати с превантивни мерки, защото колкото и един футболист да тренира индивидуално или в малки групи, не може да се сравни с обстановката по време на мач и натискът, който се оказва от съперника. В мача има единоборства, дуели с противник, с които да се съобразяваш. Съвсем друго е натоварването.

- Доколко липсата на игрова подготовка от последните 2 месеца би могла да се отрази върху изпълнението на индивидуалните и груповите тактически задачи? Колко официални мача според теб ще са нужни на отборите, за да се върнат към облика, който са имали преди паузата?

- Труден и мащабен въпрос. Смея да твърдя, че заради възможността да работим на малки групи, индивидуалната тактика, а и кондиция ще бъде на ниво. Вярвам, че това важи за всички в Бундеслигата. Що се отнася до игровия ритъм и това как всеки отбор ще намери своята предишна форма, е доста интересна тема. Надявам се бързо да влезем във форма. Надявам се и качеството на Бундеслигата да не спадне, след като тези два месеца футболистите не бяха на терена. Не е тайна за никого, че това е голям период от време. Дори когато има почивка между сезоните в Бундеслигата, тя е между 4 и 5 седмици и футболистите имат индивидуални програми. След това се работи 4-5 седмици отборно преди началото на първенството, за да се изгладят игровите, тактическите, техническите елементи. Сега играчите са били заедно като отбор 7-8 дни, така че, ще трябва да минат минимум 2-3 мача, за да могат отборите да влязат в добра форма и да се доближат до това, което са били преди паузата.

- Бундеслигата е първенство, в което атмосферата по стадионите е специална. При нормални условия трибуните са пълни, подкрепата е неистова. Особено това важи за традиционни клубове като Вердер. Как ще повлияят празните трибуни върху настройката на отборите? Възможно ли е например доста от гостуващите тимове да получат предимство в сравнение с нормалните условия?

- Бундеслигата е рекордьор по средна посещаемост на мач. Публиката ще липсва много. Онзи ден направихме генерална репетиция за предстоящия ни мач с Леверкузен (б.р. понеделник, 18.05, от 21:30 ч.). Репетирахме всичко, като се започне от музиката, камерите, излизането на терена и останалите детайли. Това няма нищо общо с това, което представлява един мач в Бундеслигата. Наистина без публика ще е много трудно. Тук вече волевите качества на футболистите трябва да изиграят роля, за да бъде завършено първенството по успешен начин. Не само техническите и физическите качества, а най-вече волевите ще трябва да излязат на преден план. Никой няма да разчита на подкрепата на своята публика и затова е важно играчите да намерят сили да се концентрират, да се мотивират, за да бъдат спечелени точките и съответно осъществени целите на всеки отбор. Наистина домакинският фактор е важен. Нашият стадион е с капацитет 45 000 зрители, стадионът е винаги разпродаден до краен предел и това, че ще играем без зрители, за нас е голям минус. Дали гостуващите отбори ще имат предимство, не мога да кажа със сигурност. Когато пътуваме до Дортмунд или Кьолн и играем пред огромен брой зрители, независимо че те са на страната на домакините, това те мотивира, защото искаш да покажеш, че си стойностен и качествен отбор. Мисля, че и домакините, но и гостите са ощетени от това, че няма да има публика.

- Как оценяваш битката за оцеляване и съответно битката за титлата и местата, даващи право за участие в Европейските турнири?

- Навсякъде ще бъде много интересно. Що се отнася до битката за първото място, мисля, че Байерн е фаворит и смятам, че те отново ще успеят да станат шампиони. Заради манталитета, който притежава клубът, а и заради класата, която притежават футболистите. Дортмунд и Лайпциг са много стойности отбори и също имат своите шансове. Виждам повече Борусия (Д) като основен съперник на Байерн. Борбата за участие в Шампионска лига и Лига Европа също ще е доста интересна. Разликата между претендентите е много малка има и директни сблъсъци между тях до края. За съжаление, Вердер близа в битка за оцеляване и е между отборите, който ще се борят до последно за оставане в елита. Нещата ще бъдат много оспорвани до края. Ще се борим най-вече с Фортуна (Дюселдорф), но да не изключваме и отбори като Аугсбург и Унион (Берлин), който имат добър актив от точки, но и трудни мачове до края. Надявам се, че ще спечелим колкото се може повече точки до края на първенството, за да може да останем в Бундеслигата.

- Отдавна не сме имали българин в Бундеслигата. Знаем, че Илия -младши е част от първия отбор на Вердер. Да очакваме ли скоро неговия дебют?

- Аз лично се надявам много. Той се представя добре и по време на тренировките, и по време на двустранните игри. Всички са доволни от старанието, което влага и аз като негов баща и треньор, и останалите членове на треньорския екип. Но в тази ситуация, в която се намираме, е трудно да се даде път на млад футболист. Това важи за всеки един от младите ни футболисти. Сега е нужен опит и рутина, за да постигнем на всяка цена нашата цел - оставането в елита. Но съм сигурен, че ако Илия продължава така, ще има шанс за изява. А дали ще се възползва от този шанс, зависи от него. Но се надявам да го направи, защото работи много усърдно и се представя добре по време на тренировките, получава доверие и от страна на съотборниците, но и от страна на треньорското ръководство. Неговата задача е да продължава да работи сериозно и да дава всичко от себе си.

- В понеделник приемате Байер Леверкузен. Какви са очакванията ти за този двубой?

- Очакванията са оптимистични. С оглед на свършената работата в рамките на тези два месеца, връщането на доста от контузените, тежката ситуация, в която ни завари паузата. Виждам желание от страна на футболистите да дадат всичко от себе си, за да покажат, че заслужаваме да бъдем в Първа Бундеслига. Вердер е един от най-традиционните клубове. Миналата година тимът направи великолепен сезон. Просто този сезон обстоятелствата се стекоха неприятно от самото начало. Не искам да звучи като оправдание, но имахме много контузени футболисти, липсваше ни късмет в решителните моменти от мачовете. Но това прекъсване ни даде възможност да започнем отново. „Рестартът“ е ново начало и голям шанс за нас, и ние не спираме да убеждаваме играчите в това. Това, което предстои от събота нататък, няма нищо общо с това, което е било до момента. Ние сме оптимисти, но не си правим илюзии, че ще е лесно. Леверкузен е един от най-добрите отбори в Бундеслигата. Силни индивидуалности, изключително темпо и бързина, особено в предни позиции. Ще трябва да се потрудим доста и да изиграем много добър мач, за да стигнем до успеха, което е желанието на всички в клуба.

Пожелаваме ви успех от сърце!

Благодаря, успех и на вас!

