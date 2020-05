Съветите на Бербатов за мачовете от Бундеслигата

Бившият голмайстор на Байер (Леверкузен) Димитър Бербатов използва традиционната си колонка в Betfair, за да даде съвети на феновете на залозите как ще завършат мачовете в Бундеслигата през този сезон.

Аугсбург - Волфсбург

Мисля, че Волфсбург ще са малко по-надъхани в случая. Те се борят да се изкачат в класирането и да заемат място за участие в Европа. Също така Аугсбург изглеждат в доста сигурна позиция.

Прогноза: 0:1

Борусия (Дортмунд) - Шалке 04

Борусия (Дортмунд) все още имат още много неща, за които да играят, но да не забравяме, че Шалке са добър отбор и са шести. Ако Волфсбург бият, а Шалке 04 загубят, то тогава Волфсбург ще ги минат в класирането, така че това е голям мач за тях. За Дортмунд това е ключов двубой, тъй като все още преследват титлата, а в тази странна ситуация Байерн (Мюнхен) може да се подхлъзнат, така че те ще искат да са по петите им. Смятам, че Дортмунд разполагат с няколко страхотни играчи и ще са прекалено добри за Шалке.

Прогноза: 2:0

