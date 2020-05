Англия Бъдещето на третото ниво на английския футбол остава неясно 15 май 2020 | 17:15 - Обновена Прочетена 66 0



Очаква се да се проведе нова среща в понеделник. Според "Би Би Си" мнозинството в Първа и Втора лига са на мнение, че е невъзможно настоящият сезон да бъде завършен поради липса на средства.



BBCSport: Whilst League Two clubs have made their decision, League One will meet again on Monday after failing to come to an agreement. Here's the latest https://t.co/Ryu1tDJmkd pic.twitter.com/cc8ilsnEV9 https://t.co/NKkDBVS66N https://t.co/qwq5GEXwQp #SportsBetting — BetFast.com (@BetFastcom) May 15, 2020

Много от клубовете в третото и четвъртото ниво на английския футбол са пуснали в отпуска играчите си. При липсата на феновете на стадионите в близко бъдеще провеждане на мачове би им донесло само загуби.

В третото ниво на английския футбол не успяха да стигнат до решение дали да прекратят шампионата. Днес клубовете от Първа лига имаха среща и осъждаха ситуацията, но се постигнаха разбирателство. Шест от отборите са решени да завършат сезона. Първенството бе спряно на 13 март поради кризата с коронавируса.Очаква се да се проведе нова среща в понеделник. Според "Би Би Си" мнозинството в Първа и Втора лига са на мнение, че е невъзможно настоящият сезон да бъде завършен поради липса на средства.Много от клубовете в третото и четвъртото ниво на английския футбол са пуснали в отпуска играчите си. При липсата на феновете на стадионите в близко бъдеще провеждане на мачове би им донесло само загуби.



