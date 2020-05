НБА Личният треньор на Майкъл Джордан разкри истината за "The Flu Game" 15 май 2020 | 16:55 - Обновена Прочетена 369 0



Бившият фитнес треньор на Майкъл Джордан Тим Гровър разкри какво точно се е случило в стаята на Въздушния, часове преди той и Чикаго Булс да излязат за мач №5 срещу Юта Джаз от плейофите през 1997-а. Известен като "The Flu Game" Джордан е в ужасно състояние през целия двубой, задъхва се, не прилича на себе си, но нанизва 38 точки за победата на Булс с 90:88. Гровър сподели, че изобщо не е ставало дума за грип, а за хранително отравяне. "На 100% това беше хранително отравяне. 100 процента. Бяхме в Юта и тогава отборът реши до остане в Парк Сити. Тогава Парк Сити не бе това, което е сега. Всичко затваряше прекалено рано. Нямаше румсървиз в хотела. Майкъл каза, че е гладен, при което аз поръчах пица. Отворих вратата и там буквално стояха петима души, които доставиха пицата. Взех я, а те очевидно искаха да видят Джордан.

Взех пицата, платих на момчетата и затворих вратата. Казах на Майкъл, че имам лошо усещане за това, а той просто ме прати на м*йната си. И така, в стаята бяхме четирима, но само той яде от нея. У него нямаше признаци на грип, не беше болен преди това. И тогава, около три часа сутринта, ми се обадиха да отида в стаята на Майкъл. Той бе в ужасно състоние, затова потърсихме лекаря на клуба, но по това време просто никой не можеше да разбере какво се случва. Не знам за нито един грип, който да ви удари толкова бързо, но знам какво може да ви причини хранително натравяне. Но, знаеш ли, неговата психическа издръжливост и начинът му на мислене просто казваха: "Помогнете ми толкова, колкото да мога да стъпя на паркета". Беше казал и на Фил Джексън. Казах на Майкъл следното: "Най-лошото нещо, което можеш да направиш, е да излезеш на паркета. След като го направиш, трябва да останеш там. Трябва да играеш толкова, колкото тялото ти позволи, защото ако седнеш, всичко приключва", сподели Гровър пред Barstool Sports.

Случаят с "The Flu Game" е една от най-големите загадки в историята на баскетбола зад океана. Събитията в двубоя също са повлияни от случилото се, но 25 секунди преди края на мача Джордан нанизва решаваща тройка, даваща три точки аванс на "биковете", с която печелят срещата и повеждат с 3-2 победи в серията.



