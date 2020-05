ММА Нгану готов да се бие с Джоунс, но иска торба пари 15 май 2020 | 15:55 - Обновена Прочетена 186 0



Това привлече вниманието на "Bones", който побърза да обяви, че не се страхува от тежките удари на "The Predator". Шампиона в полутежка категория изяви готовност да се бие с Нгану, но иска да е за големи пари. Франсис реши да отговори за Джоунс и сподели, че е готов да се бият, но и той иска да получи сериозен хонорар. Ето какво написа Нгану в социалните мрежи:

"Ако си мислиш, че може да се справиш с моето ниво на техника, то това е добре. Съгласен съм с теб за това, че няма какво повече да доказваш в полутежка категория. Съгласен съм също, че битката трябва да бъде за торби пари. Аз го искам и ти го искаш. Нека го направим."



В своята последна битка Нгану прегази Розенструйк за 20 секунди миналия уикенд. Джоунс от своя страна защити титлата с трудна победа над Рейес в началото на годината.



