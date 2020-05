ММА Джоунс: Не ме е страх от Нгану - пращайте договора 15 май 2020 | 15:47 Прочетена 192 0



Нгану успя да го нокаутира за 20 секунди миналия уикенд във Флорида и навлезе в серия от 4 поредни победи с нокаут в 1-вия рунд. Трудно може да се намери боец, който да се съгласи за битка с мощния камерунец, но Джоунс е готов да премерят сили. Джон вярва, че моментът за голяма битка при тежките е сега, но разбира се, това няма да бъде евтино. Живата легенда в полутежка категория сподели, че не се съмнява в себе си и призова UFC да му пратят договора за битка с Нгану:

View this post on Instagram A post shared by Death Clutch MMA (@deathclutchmma) on May 14, 2020 at 9:38am PDT “Хора, според вас кой е по-бърз и техничен страйкър - Тиаго Сантос или Франсис Нгану? Ако мислите, че не бих приел битка с Нгану, то тогава явно сте полудели. Не се страхувам от него. Нямам абсолютно нищо за доказване в полутежка категория.



Точно сега много бих искал такава битка за големите пари. Пращайте договора. Чувствам се така, сякаш моите таланти са благословия от Бог. Нямам причина да се съмнявам в моята брадичка или способности.”



