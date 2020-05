Киелини: Представяте ли си Икарди с Лукаку и Лаутаро?

Капитанът на Ювентус Джорджо Киелини се изказа много ласкаво за нападателя на големия съперник Интер Мауро Икарди, като коментира и решението на отбора да го прати под наем в Пари Сен Жермен.

"Сред големите опоненти, срещу които съм се изправял, много уважавам Икарди, който в наказателното поле винаги е точен. Бих го определил като впечатляващ. Мауро често бележеше срещу Ювентус, което ме нараняваше. Убеден съм, че той е добро момче. Нещо сигурно се е случило в Интер, казвам го като по-голям брат. Може би той малко е прекалил с принудата към Интер, но от спортна гледна точка се чудя как топ играч като него не остана при "нерадзурите" 15 години, вкарвайки още 200 гола.

