Англия Клоп: През този период научих, че Гари Невил има мнение за всичко 15 май 2020 | 14:25 - Обновена Прочетена 482 0



копирано





Не научих много по време на изолацията, освен че Гари Невил има мнение по абсолютно всички теми. Невероятно е. Така че, не, не научих кой знае какво, но аз се познавам от 52 години. Знаех и преди, че мога да се справям с трудни ситуации, а тази беше такава не само за мен и семейството ми, но и за всички на планетата. Много съм горд с това как ние, като общество, се справяме с това. Като човешки същества, не сме перфектни и правим грешки, но мисля, че в много по-голяма степен разбрахме, че всички сме свързани помежду си. Това е нещо хубаво", заяви Клоп.



Германецът разказа и за срещите си с клубната легенда Стивън Джерард по време на този период: "От четири години и половина живея в град и никога не го бях срещал. Знаех къде живее, а аз живея в къщата, която той е построил, след което Jurgen Klopp’s main takeaway from the lockdown...



@GNev2



Watch the interview on Football Focus - Saturday, 12pm, BBC One and BBC iPlayer pic.twitter.com/k1CRI58Nsb — Match of the Day (@BBCMOTD) May 15, 2020 Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп се пошегува, че едно от новите неща, които е научил в тези месеци на социална изолация, е, че бившият бранител на Манчестър Юнайтед Гари Невил, който работи като анализатор в "Скай спортс", има мнение по всички въпроси. Германецът отговори по този закачлив начин на един от въпросите в онлайн интервю, което даде за "Би Би Си". От него бе публикуван само кратък откъс, а утре ще бъде излъчено в пълния си размер.Не научих много по време на изолацията, освен че Гари Невил има мнение по абсолютно всички теми. Невероятно е. Така че, не, не научих кой знае какво, но аз се познавам от 52 години. Знаех и преди, че мога да се справям с трудни ситуации, а тази беше такава не само за мен и семейството ми, но и за всички на планетата. Много съм горд с това как ние, като общество, се справяме с това. Като човешки същества, не сме перфектни и правим грешки, но мисля, че в много по-голяма степен разбрахме, че всички сме свързани помежду си. Това е нещо хубаво", заяви Клоп.Германецът разказа и за срещите си с клубната легенда Стивън Джерард по време на този период: "От четири години и половина живея в град и никога не го бях срещал. Знаех къде живее, а аз живея в къщата, която той е построил, след което Брендън Роджърс я е купил, а сега аз съм под наем там. Видях го да се разхожда с децата и съпругата си. Възхищавах му се като играч, а сега го срещнах и като човек. Той е страхотен. Беше чудесно да се видим". 0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 482

1