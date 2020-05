Финални сблъсъци от CS:GO, К-Лига 1 и топ промоция за Бундеслигата в Winbet

продължава да предлага на клиентите си непрекъснати бонус предложения. За днешния ден са избрани три– два от онлайн играта CS:GO и един от южнокорейската Лига 1.Първото специално предложение е за финала на lower bracket от турнира ESL One: Road to Rio между Team Vitality и G2 Esports. Team Vitality се представя много стабилно и е смятан за фаворит, но G2 Esports спечели последната си среща с Heretics с 2:1 и не трябва да бъде отписван, тъй като разполага с много класни играчи.Следващото предложение отново е за финален сблъсък от upper bracket на ESL One: Road to Rio между Astralis и Faze Clan.Двата отбора се намират в много силна форма и с представянето си затвърдиха очакванията, че са фаворити за спечелване на надпреварата.Astralis спечели с по 2:0 два от последните три мача с Faze Clan и прогнозата ни е за нов техен триумф.Третото бонус предложение е за утрешният двубой от южнокорейската К-Лига 1 между Сангжу Сангму и Гангуон. Срещата е от втория кръг на местното първенство, като двата отбора стартираха кампанията по коренно различен начин – Гангуон с убедителна победа над Сеул с 3:1, а Сангжу Сангму с тежка загуба 0:4 от Улсан Хюндай.Очакванията ни са за изразителна победа на Гангуон над Сангжу Сангму и Super hot залогът на Winbet е в мача да бъдат отбелязани над 2.5 гола при завишен коефициент на 2.00 от стартов 1.76.

Освен тритестартира нова специална промоция – бонус за всеки гол от немската Бундеслига.Тези и още много специални предложения може да намерите на