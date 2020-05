Европейски футбол Няма преговори за Коутиньо 15 май 2020 | 13:53 - Обновена Прочетена 40 0



"Филипе в момента е в Байерн, но е контузен. Преди две седмици претърпя операция на глезена, от която ще се възстановява шест седмици. За съжаление, вероятно ще пропусне голяма част от Бундеслигата. Надяваме се да е здрав за края на сезона", заяви Киа Джорабчян.



Агентът на бразилеца коментира бъдещето на играча: "До момента не сме разговаряли с никой относно каквата и да е сделка. Сега всички са концентрирани върху пандемията и как може футболът да започне отново, как да се подсигури безопасна среда и здравето на всички. Къде може да отиде Филипе или други играчи, за това ще говорим по-нататък, когато нещата се нормализират."



Where next for Philippe Coutinho? — Goal News (@GoalNews) May 15, 2020

Сериозен интерес има и друг негов клиент -

