Кроос: Ако германците не успеят, никой друг няма да го стори

Халфът на Реал Мадрид Тони Кроос коментира подновяването на сезона в Бундеслигата и как това се приема в Испания. Германското първенство е първото в Европа, което се връща към мачовете след принудителната пауза заради пандемията от коронавирус. "Тук има следното впечатление: ако германците не успеят, никой друг няма да сполучи. Впечатляващо е, че именно те са тези, които най-добре се справиха, що се отнася до статистиката на вируса - заразените и починалите. Ако те не са способни да довършат Бундеслигата, кой ще бъде? Затова съм сигурен, че всички ще следим как ще протече това", заяви германският национал пред ДПА. Kroos: "The general feeling is that if Bundesliga can’t finish the season, nobody can" https://t.co/0ziHoQcdJ3 pic.twitter.com/hyxqw4vlfp — Managing Madrid (@managingmadrid) May 15, 2020 Той говори и за ситуацията с тренировките в Реал и завръщането на мачовете в Ла Лига. "Дълго време тренирахме вкъщи. Получихме програми, за да правим това, което може да се прави у дома. Това беше продължителна почивка като тази през лятото. Идва момент, в който отново започваш от нулата. На практика процедурата е същата като в Германия, но по-късна: малки групи, големи групи и накрая отборни тренировки", допълни Кроос.

