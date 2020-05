Испания Савич: Чувствам се като малко дете с първата си топка 15 май 2020 | 12:32 - Обновена Прочетена 165 0



копирано

Защитникът на Атлетико Мадрид Стефан Савич говори за радостта от възможността да се върне отново на терена и да играе футбол, като рита топката на нормален терен за първи път от два месеца и половина, когато избухна пандемията от коронавирус. Последният мач на Атлетико преди прекъсването на сезона в Европа беше победата над Ливърпул с 3:2 в Шампионската лига, която ги класира на четвъртфинал в турнира. Но еуфорията бързо премина в униние, след като Испания се оказа втората най-засегната страна в Европа оп новото заболяване, а Савич призна, че е прекарал това време само у дома. Рестрикциите в Испания бяха разхлабени едва миналата седмица, като отборите от първите две дивизии в страната се върнаха към индивидуални тренировки - част от четиристепенния план, обявен от правителството. Returning to training felt like being a child again, says Atletico Madrid defender Stefan Savic https://t.co/ihOnUVvyhH — Peña Atleti New York (@ATLETINY) May 15, 2020 "Чувствам се като малко дете, на което току-що са му подарили първата топка и то отива да рита с приятелите на поляната. Много съм щастлив отново на терена, но без съотборници усещането не е същото", призна Савич във видео конференция с журналистите. Бранителят и другите от отбора в момента правят индивидуална работа с топка като дрибъл и удари на празна врата, но следващата седмица вероятно ще започнат да се събират на малки групи. От Футболната лига планират първенството в Испания да се поднови на 12-и юни, но за момента няма положителни индикации от правителството на страната. "Нямам никакви притеснения. Гледам напред, защото винаги е по-добре да си на терена, отколкото да бездействаш у дома", заяви още черногорецът.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 165

1