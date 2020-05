Тенис Анди Родик защити Федерер след изказването на майката на Джокович (видео) 15 май 2020 | 12:18 - Обновена Прочетена 627 0



"Това просто не е необходимо... Това вероятно няма да е една от първите 6000 думи, които бих използвал, за да опиша Роджър", сподели 37-годишният американец, който има 3 победи и 21 загуби от швейцареца в кариерата си. Родик има една титла от "Големия шлем" - US Open 2003, като три пъти е финалист на "Уимбълдън", но и в трите случая бе победен в директния сблъсък за трофея от Федерер.







Родик сподели и мнението си за Джокович, като каза, че дори да не споделя някои от възгледите му по разлинчи житейски теми, той оценява постиженията на сърбина на корта. "Новак е невероятен и със сигурност има съвсем реален шанс да бъде най-добрият за всички времена, независимо дали съм съгласен или не с него по определени въпроси", заяви американецът.

.@andyroddick gave me a very special gift after the 2007 @DavisCup.



