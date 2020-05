Тенис Майк Тайсън разкри кой е любимият му тенисист 15 май 2020 | 11:19 - Обновена Прочетена 454 0



Mike Tyson: "Novak Djokovic is my favorite at the moment. If he is okay, I really like to watch him. He is my favorite because the way he has come back from injury and beaten guys like Nadal and Federer is amazing. He is a true fighter." via @sports_ess pic.twitter.com/IwqpeklZEe — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 12, 2020 "Новак Джокович е любимият ми тенисист в момента. Ако той е добре, много ми харесва да го гледам. Той е любимецът ми, защото начинът, по който се завърна след контузия и побеждава играчи като Надал и Федерер е невероятен. Той е истински боец", сподели Железния Майк. Легендарният боксьор Майк Тайсън разкри кой е любимият му тенисист. Това е световният №1 в момента Новак Джокович, който има 17 титли от "Големия шлем" и започна вихрено 2020 година преди сезонът да бъде спрян заради пандемията от коронавирус. Сърбинът започна годината с 18 победи и 0 поражения, като спечели отборния турнир ATP Cup (6 победи на сингъл), Australian Open (7 победи) и трофея в Дубеай (5 победи)."Новак Джокович е любимият ми тенисист в момента. Ако той е добре, много ми харесва да го гледам. Той е любимецът ми, защото начинът, по който се завърна след контузия и побеждава играчи като Надал и Федерер е невероятен. Той е истински боец", сподели Железния Майк.

