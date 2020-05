Хари Кейн: Готов съм за мачове

Кейн каза в интервю за "Скай спортс": "Чувствам се добре. Бях почти напълно възстановен и преди началото на изолацията, въпреки че не ме виждахте да тренирам с моите съотборници. В началото го правех онлайн с цялата група, а сега вече мога да провеждам занимания на истински терен с един член на треньорския щаб. Много е приятно да си навън и да пипаш топка отново.

Ще бъда готов да играя, независимо кога ще подновят сезона. Дали ще бъде след месец, или след два, няма значение".

Great to chat more about yesterday’s announcement live on @GMB this morning and explain why I’ve picked frontline workers, @HavenHouseCH and @MindCharity. pic.twitter.com/rhCKTc184X