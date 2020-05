eSports Велики мачове от света на Counter-Strike 15 май 2020 | 09:59 - Обновена Прочетена 121 0



копирано





Второто предложение е от upper bracket финала на ESL One: Road to Rio между Astralis и Faze Clan. Това определено са двата най-добри отбора в турнира до този момент. Те бяха над всички и почти без проблеми стигнаха до този мач. Faze играе феноменално в последно време, но днес ще е нужно нещо повече, за да стигнат до крайния успех срещу легендите от Astralis, които трудно бъркат в такива големи мачове. Прогнозата е нов успех за Astralis, който е при



Снимка: hltv

Източник: Днес ни очакват забележителни мачове от света на Counter-Strike. Първата прогноза е за финала на lower bracket от ESL One: Road to Rio между Team Vitality и G2 Esports. Toва е изключително интересен сблъсък, тъй като един срещу друг се изправят част от най-силните френски играчи в света. Vitality демонстрира все по-добра форма в последните мачове, като най-голямата звезда на тима Матьо "ZywOo" Ербо също започна да играе все по-впечатляващо. Играчите на G2 пък показаха колебания. Все пак в тима има много големи имена, а над всички е това на Кени "kennyS" Шруб, който може да реши подобен сблъсък. Това ще бъде един епичен мач, като прогнозата е над 2.5 карти, а коефициентът е 1.90 в efbet Второто предложение е от upper bracket финала на ESL One: Road to Rio между Astralis и Faze Clan. Това определено са двата най-добри отбора в турнира до този момент. Те бяха над всички и почти без проблеми стигнаха до този мач. Faze играе феноменално в последно време, но днес ще е нужно нещо повече, за да стигнат до крайния успех срещу легендите от Astralis, които трудно бъркат в такива големи мачове. Прогнозата е нов успех за Astralis, който е при коефициент 1.50 в efbet Снимка: hltvИзточник: prognozi.efbet.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 121

1