Хари Кейн стана спонсор на фланелките на друг лондонски клуб

Хари Кейн се присъедини към Лейтън Ориент през януари 2011-а, когато бе на 17 години, след като бе отдаден под наем от Тотнъм. Тогава той реализира пет гола в 18 мача, преди да се завърне при "шпорите“.



"Роден и възпитан съм само на няколко километра от стадиона на Ориент и съм наистина щастлив, че имам възможността да се върна в клуба, който ми даде първия професионален старт. Също така ми дава платформа да изкажа благодарността си към героите и благотворителните организации, които предоставят грижи и подкрепа през тези трудни времена“, заяви Хари Кейн. Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3 — Harry Kane (@HKane) May 14, 2020 Капитанът на Англия и Тотнъм Хари Кейн ще спонсорира екипите на бившия си отбор Лейтън Ориент през следващия сезон. Освен, че помага на тима, нападателят подкрепя по този начин и три благотворителни каузи. На домакинските фланелки на Лейтън Ориент ще бъде изписано благодарствено послание към героите от първа линия в битката с пандемията. Екипите за гостувания са посветени на детския хоспис Haven House, а третият екип е с логото на благотворителната организация за психично здраве Mind. От клуба обявиха, че 10% от всяка продадена фланелка ще отидат за благородната кауза.Хари Кейн се присъедини към Лейтън Ориент през януари 2011-а, когато бе на 17 години, след като бе отдаден под наем от Тотнъм. Тогава той реализира пет гола в 18 мача, преди да се завърне при "шпорите“."Роден и възпитан съм само на няколко километра от стадиона на Ориент и съм наистина щастлив, че имам възможността да се върна в клуба, който ми даде първия професионален старт. Също така ми дава платформа да изкажа благодарността си към героите и благотворителните организации, които предоставят грижи и подкрепа през тези трудни времена“, заяви Хари Кейн.

