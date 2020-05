Желсон Фернандеш прекрати кариерата си

"Винаги съм искал да реша сам кога е точният момент да се откажа и да не се налага да прекратя кариерата си, когато вече няма друга опция. Радвам се, че успях да изпълня това желание. Сега е точният момент. Айнтрахт ми даде много", написа Фернандеш в социалните мрежи.



Желсон Фернандеш живее в Швейцария от петгодишен, когато пристига от Кабо Верде.



"Последните 17 години от живота ми бяха страхотни. Късметлия съм, че успях да изпълня детската си мечта", каза още играчът.

Es ist ein Privileg und ein großes Glück, die Saison vor meinem Karriereende mit Eintracht Frankfurt abschließen zu können. Ich werde bis zur letzten Sekunde Gas geben, in jedem Training und in jeder Spielminute, in der ich zum Einsatz kommen sollte. pic.twitter.com/ZDBDIqj6H0