Премиър лийг официално обяви какво ще се случи с играчите с изтичащи договори

Клубовете и играчите имат срок до 23 юни, за да се договорят за въпросното удължаване.



Това, което решихме днес, е да гарантираме, доколкото е възможно, клубовете да завършат сезона със същите състави, с които разполагаха преди спирането на кампанията. Играчите могат да удължат договорите си след 30 юни - до края на сезона, но за това е необходимо съгласието и на двете страни", заяви изпълнителният директор на Премиър лийг Ричард Мастърс. #PL clubs agree to extensions for out-of-contract players



#PL clubs agree to extensions for out-of-contract players

https://t.co/XuorydNB4g pic.twitter.com/pog7uPyFLE — Premier League (@premierleague) May 14, 2020

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 274

