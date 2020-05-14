Полузащитникът Славчо Шоколаров, който се раздели с ЦСКА 1948 по взаимно съгласие, е афектиран от появилите се информации по негов адрес. Бивш играч на ЦСКА 1948 облича зелената фланелка

"Писна ми от глупости! Щял съм да се отказвам от футбола, това категорично не отговаря на истината. Определено ми е рано да спирам, на 30 години съм, ще играя още няколко сезона", каза Шоколаров пред "БЛИЦ".

"Нямам проблеми с ЦСКА 1948, желая успех на клуба и на момчетата. Разделихме се по взаимно съгласие", добави бившият халф на Славия.

"В момента поддържам форма самостоятелно, чувствам се добре. Радвам се на семейството, но футболът определено ми лиспва", каза още Шоколаров.