Зидан има готов заместник на Йович

Въпреки че Лука Йович се контузи и ще липсва около два месеца, наставникът на Реал Мадрид има готов негов заместник, който да бъде резервен вариант за нападател в случай на отсъствие на голмайстора на тима Карим Бензема, пише AS.

Това е Марко Асенсио, който през този сезон няма нито един мач заради тежката си контузия, получена миналото лято. Той обаче тренира наравно със своите съотборници след подновяването на заниманията и ще бъде на разположение на своя треньор за оставащите мачове от кампанията. Атакуващият играч е много убедителен под ръководството на Зидан, припомня изданието. През 2016/17 със своите 10 попадения той беше шестият най-добър реализатор за отбора, въпреки че беше едва 17-и по минути. На следващия сезон испанският национал беше още по-напред в голмайсторската листа на мадридчани - на четвъртата позиция с 11 гола, изоставайки само от тогавашното звездно трио на Реал - Кристиано Роналдо, Гарет Бейл и Бензема. Тогава пък беше 13-и в тима по изиграни минути. Заради тази статистика и липсата на португалеца Зизу вярва, че 24-годишният футболист може да бележи по над 20 попадения на сезон, ако е титуляр в състава му.

Asensio is ready to play as a number 9 if Benzema needs a rest or gets injured as Jovic is still injured and Mariano lacks Zizou’s confidence. Real Madrid’s coaching staff are positively surprised by his great state of form after he returned from a long term injury. [as] pic.twitter.com/CoMQSe93kg