Бивш вратар на Ювентус омаловажи коронавируса

Бившият страж на Ювентус Стефано Такони определи коронавируса като "просто грип" и призова мачовете в Серия "А" да бъдат подновени, и то с публика на стадионите.

"За мен коронавирусът е просто грип. Когато обявят на пресконференция, че има хиляди смъртни случаи, кажете ми кои от тях са заради COVID-19. Не можеш да поставяш всички тях под общ знаменател. Искам мачовете да бъдат подновени, дори пред фенове", заяви Такони пред Radio Sportiva.

Former Italy and Juventus goalkeeper Stefano Tacconi:



"For me, the coronavirus is just the flu. When they tell me in a conference that there have been thousands of deaths, tell me which ones were of coronavirus. You can’t tar them all with the same brush."



