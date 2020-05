ММА Отвратително безумие на UFC Fight Night 171 14 май 2020 | 13:43 Прочетена 1181 1



копирано



Time is an illusion



At 40, @GloverTeixeira gets the main event win! #UFCJAX pic.twitter.com/6Z5jmqzeIH — UFC (@ufc) May 14, 2020 UFC Fight Night 171 бе втората галавечер на най-голямата ММА организация, откакто светът е в пандемията на новия коронавирус. За щастие на феновете, те получиха нова порция битки и теми на размисъл и разпалени дискусии за правотата на съдийски решения и качествата на противопоставените бойци. Нещо отвратително се случи на въпросната галавечер по време на основното събитие между Антъни Петис и Гловър Тейшейра. И не става въпрос за нещо отвратително, свързано с противоепидемичните мерки на организацията. За щастие, отново можем да гледаме елитен спорт и да се възмущаваме от спортно-технически събития, които нямат нищо общо с COVID-19.



Отвратително безумие беше отношението на треньорския екип на Антъни Смит към самия него по време на битката и най-вече след третия рунд. За това алармира легендата Чеъл Сонън в YouTube канала си.





Той с право е бесен за липсата на намеса на секундантите и треньорите на Смит, който очевидно бе изцеден в четвъртия и петия рунд и нямаше реален шанс за победа. Вместо да му спестят физически поражения, от ъгъла му не направиха нищо и той бе оставен да бъде пребит от "чука" Тейшейра 10 минути повече от необходимото.





"My teeth are falling out." #UFCJAX pic.twitter.com/FPeJ9181j0 — UFC (@ufc) May 14, 2020 Ухото му бе спукано, в една от почивките между рундовете той призна на треньора си, че "зъбите" му падат! И въпреки това никой не се намеси да "хвърли бялата кърпа". Прякорът на Смит е Лъвското сърце и нормално той да не иска да се предаде, почти всеки боец няма да го направи, но точно за това са хората в ъгъла му, те трябва да предпазват бойците си и от самите тях.



Дори самият Тейшейра се извини на опонента си, че продължава да го наранява!

Part of the job



You'll never hear a more honest fight exchange. #UFCJAX pic.twitter.com/EBJgVJmRcx — UFC (@ufc) May 14, 2020 Според Сонън е пълно безумие фактът, че никой от екипа на Смит не спря по-рано битката, като той е склонен да оправдае липсата на действие от страна на рефера Джейсън Хързог. Въпреки че самият Хързог трябваше да осъзнае какво се случва, когато негови въпроси бяха игнорирани от зашеметения и изтощен Смит.Дори самият Тейшейра се извини на опонента си, че продължава да го наранява! Подобни битки не се случват за първи път и за съжаление няма да са за последен, но Сонън има право да се възмущава сериозно, когато някой не си върши работата и застрашава човешко здраве. Той с право е бесен за липсата на намеса на секундантите и треньорите на Смит, който очевидно бе изцеден в четвъртия и петия рунд и нямаше реален шанс за победа. Вместо да му спестят физически поражения, от ъгъла му не направиха нищо и той бе оставен да бъде пребит от "чука" Тейшейра 10 минути повече от необходимото.

Още по темата

1



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1181 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1