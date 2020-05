Баскетбол Официално: Барселона се раздели с Малкълм Дилейни 14 май 2020 | 11:54 - Обновена Прочетена 214 0



Agreement for termination of Malcolm Delaney's contract



The club wish him well in his personal and professional endeavourshttps://t.co/3Q2K72nUMU pic.twitter.com/Y12HyCw8WK — Barça Basket (@FCBbasket) May 14, 2020 Преди сезонът да бъде прекъснат Дилейни изигра 26 двубоя с "лос кулес" в Евролигата, в които постигна средно по 10.2 точки и 4.8 асистенции. Плеймейкърът Малкълм Дилейни и досегашният му клуб Барселона постигнаха споразумение за прекратяване на отношенията си. Договорът на американския гард свършваше на 30 юни, но двете страни са се разбрали за по-ранно приключване. Новината идва месец след като Дилейни се врече във вярност на Барселона и не пожела да напуска клуба.Преди сезонът да бъде прекъснат Дилейни изигра 26 двубоя с "лос кулес" в Евролигата, в които постигна средно по 10.2 точки и 4.8 асистенции.

