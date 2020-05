Световен шампион с Бразилия: По-добър съм от Меси, Кристиано и Неймар

Световният шампион с Бразилия от Мондиал 2002 Едилсон е убеден, че е по-добър от тримата водещи футболисти в момента - Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар. Във въпросния турнир бившият нападател записа четири мача, от които два като титуляр. Той обаче се отчете само с една асистенция в тях.

"В добрите ми времена бях по-добър от Неймар. За да е по-добър от мен, той трябва да спечели световно първенство. Аз имам характер. Що се отнася до Меси, за да е по-добър от мен, той също трябва да бъде световен шампион. Кристиано? Той е просто сила, стреля и отдясно, и отляво. Аз съм по-умел от него", заяви Едилсон пред Infobae.

